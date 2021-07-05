Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı
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Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken, bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Serhan Alışkan, memleketi Edirne'de Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı

EDİRNE - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken, bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Serhan Alışkan, memleketi Edirne'de Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yol güvenliğini sağlamak üzere görev alanında kontrolü kaybeden bir aracın çarpması sonucunda şehit olan 46 yaşındaki Polis Memuru Serhan Alışkan, memleketi olan Edirne'de Selimiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla uğurlandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Serkan Alışkan'ın acı haberi, Edirne'de yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Polis Alışkan'ın Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına haberin verilmesinin ardından Türk bayrağı asıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken, bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Serhan Alışkan'ın cenazesi Edirne'deki baba ocağında helallik alınmasının ardından Selimiye Camii'ne getirildi. Şehit Polis Alışkan'ın annesi, babası eşi ve kızı güçlükle ayakta durabildi.

Selimiye Camii girişinde bekleyen tören mangası şehidin tabutunu omuzlayarak tören alanına getirdi. Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt duası ve helallik alınmasının ardından Şehir Polis Alışkan Yenişehir mezarlığına defnedildi.

Şehit polis memuru Serkan Alışkan, Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alışkan'ın cenazesine ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kamu kurum kuruluşların müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı
Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı
Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı
Kütahya Şehidi memleketi Edirne'de sonsuzluğa uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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