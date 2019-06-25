KÜTAHYA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE ANNE VE KIZI ÖLDÜ

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18), hayatını kaybetti. Araçta sıkışan 3 kişi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobildekilerin Antalya'ya tatile gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolu 25'inci kilometrede meydana geldi. Antalya'ya tatile gitmek için Kocaeli'den yola çıktığı öğrenilen Aysel Güldal, kullandığı 34 UZ 2348 plakalı otomobille Sofça köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerleri aşan Güldal'ın kullandığı araç, 10 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden kayalıklara fırlayan Zehra Erdoğan (18) ve annesi Ferda Erdoğan (47) hayatını kaybetti. Sürücü Aysel Gürdal (48), Süreyya Bahar (48) ve Necla Naz Bahar (12) ise araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri, aracın içindekileri aracın kapılarını keserek çıkardı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA