Kütahya Polisinden Suç Örgütüne Darbe

Kütahya'da suç örgütü kurdukları, zorla senet imzalattıkları, çek ve senet tahsilatı yaptıkları iddia edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bazı kişilerin silah zoruyla senet imzalattıkları, çek ve senet tahsilatı yaptıkları ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan mahkeme kararıyla Servi Mahallesi'ndeki bir inşaat şirketine operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda senet ele geçirilirken, M.O., R. K. ve N.U. gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, mafya görünümüne bürünerek ellerinde senet bulunan vatandaşları değişik bahanelerle ikna ederek ödenmeyen senet ve çekleri tahsil etmek amacıyla borçlulara ulaşarak silahla tehdit ettikleri, darp ve zorla senet düzenlemek suretiyle haksız kazanç temin ettikleri, ayrıca borçlu vatandaşları hastanelik olana kadar dövdükleri ve bu kişilerin polise şikayetçi olmaması için bizzat beraberliklerine alarak merdivenden düştü, inşaattan düştü bahanelerle hastanede tedavi ettirdikleri belirlendi.



Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "örtülü yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Emniyet yetkilileri, şüphelilerden mağdur olan ve korktukları için bugüne kadar şikayetçi olamayan vatandaşların da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne başvurmaları çağrısında bulundu. - KÜTAHYA