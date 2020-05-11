KÜTAHYA Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest
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KÜTAHYA Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest

KÜTAHYA Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest
11.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:51

Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbestKÜTAHYA'da, 2 polis memurunu taş atarak yaralayan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest

KÜTAHYA'da, 2 polis memurunu taş atarak yaralayan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Ehliyetsiz sürücü U.Ç. (17), saat 04.00 sıralarında, Eskişehir Karayolu üzerinde uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonunda, Osman Gazi Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü U.Ç. ile yanında bulunan N.G. (32) isimli kadın, polis ekiplerine tepki gösterdi. Muayenesi ve sigortası olmayan otomobil, otoparka çekilirken N.G. araca oturup eline aldığı tornavidayı karnına dayadı. Polisler tarafından güçlükle otomobilden indirilen N.G. gözaltına alındı. Olayı duyarak gelen N.G.'nin yakınları İ.C.G. (17), M.E. (24) ve Ö.G. (26) ise çekici ile polis ekiplerini taşladı.

Atılan taşların isabet ederek yaraladığı polis memurları M.Ç. ile O.A.G. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Taş atan İ.C.G., M.E. ve Ö.G. ise biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

YURT DIŞI YASAĞI İLE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında 'görevli polise mukavemet', 'polis memurunu yaralamak' ve 'sosyal mesafe kuralını ihlal' suçlarından işlem yapıldı.

Sürücü U.Ç.'ye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye sokmak' ile 'muayene ve sigortasız araç kullanmak' suçlarından 7 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Şüphelilerden hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olduğu belirlendi.

KÜTAHYA Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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