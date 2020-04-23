KÜTAHYA Polis, çocuklar için 23 Nisan marşları çaldı Polis, çocuklar için 23 Nisan marşları çaldıKÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yaşındaki bir çocuğun ailesinden istek üzerine bir sitenin bahçesinde ekip aracından İstiklal ve 23 Nisan Marşı çaldı.

Polis, çocuklar için 23 Nisan marşları çaldı

KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yaşındaki bir çocuğun ailesinden istek üzerine bir sitenin bahçesinde ekip aracından İstiklal ve 23 Nisan Marşı çaldı. Evlerinin balkonlarına çıkan çocuklarda aileleriyle birlikte marşlara eşlik etti.

Bölcek Mahallesi Bahçeşehir konutlarında oturan Mahir Güneş, 6 yaşındaki çocuğunun isteği üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp polislerin site bahçesinde marş çalmalarını istedi. Babanın isteğini kırmayan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçeşehir konutlarına gitti. Site sakinleri polis ekiplerini balkonlara çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı. Polis aracından ilk olarak İstiklal marşı ardından alkışlarla 23 Nisan ve 10'ncu Yıl marşı çalındı. Ekipler marşların ardından ekip otolarından megafonla çocukların 23 Nisan bayramını kutladı.

Polis ekiplerine çocuklarının isteklerini kırmadıkları için teşekkür eden Mahir Güneş, "Bahçeşehir konutları sakiniyim. 23 Nisan etkinlikleri koronavirüsten dolayı bu yıl iptal edildi. 112 Çağrı Merkezini arayıp rica da bulunduk. Bu vesile ile Emniyet Müdürlüğümüz bizi kırmadı. Sitemize geldiler marşları çaldılar. Çocuklarımızı bu şekilde mutlu ettiler. Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA