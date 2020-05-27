KÜTAHYA Polis, 4 bin yaşlıyı tek tek aradı
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KÜTAHYA Polis, 4 bin yaşlıyı tek tek aradı

Polis, 4 bin yaşlıyı tek tek aradıKÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından, tespit edilen 4 bin kadar 65 yaş ve üstündeki yalnız yaşayan yaşlıları arayıp bayramlarını kutlarken, talep ettikleri...

27.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:57

Polis, 4 bin yaşlıyı tek tek aradı

KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından, tespit edilen 4 bin kadar 65 yaş ve üstündeki yalnız yaşayan yaşlıları arayıp bayramlarını kutlarken, talep ettikleri ihtiyaçlarını karşıladı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi'nde görevli polis memurları, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı nedeniyle uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağında yalnız yaşadığı tespit edilen 4 bin kadar 65 yaş ve üstündeki yaşlıları tek tek aradı ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un talimatıyla kent genelinde yapılan uygulamada yaşlıların bayramı yalnız geçirmemesi amaçlanırken, aynı zamanda ihtiyaçları da soruldu. Yaşlıların talepleri de Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandı.

Kütahya'da oturan Süleyman Demirel (73), telefonla arayıp Ramazan Bayramı'nı kutlayan polis ekiplerine yalnız olmadığını gösterdikleri için teşekkür ederek, 'Emniyet müdürlüğümüzden, polislerimizden Allah razı olsun. Aldığım bu telefon beni çok duygulandırdı. Rabbim ayaklarına taş değirmesin, vazifelerinde başarılar dilerimö dedi.

KÜTAHYA Polis, 4 bin yaşlıyı tek tek aradı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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