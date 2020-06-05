KÜTAHYA Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yok
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KÜTAHYA Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yok

Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yokKÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar dolarken, semt pazarına gelenler de yoğunluk oluşturdu.

05.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:37

Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yok

KÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar dolarken, semt pazarına gelenler de yoğunluk oluşturdu. Genel olarak maske takıldığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kütahya'da sokaklar kalabalıklaştı. Semt pazarlarında da yoğunluk oluşurken, daha önce uygulanan kontroller kaldırıldı. Alışveriş yapmak için semt pazarlarına gelenlerin maske zorunluluğuna uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Ayrıca, ürünleri seçerek alan bazı vatandaşlara pazar esnafı engel olurken, bazı vatandaşlar ise alacakları ürünleri kendi seçti.

KÜTAHYA Pazarlarda maske var, sosyal mesafe yok

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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