Kütahya Pazarlar'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya Pazarlar'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya Pazarlar'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar köyünde aralarında husumet bulunan iki aileden iki ferdi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar köyünde aralarında husumet bulunan iki aileden iki ferdi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile fertlerinden İsmail Demir ve Yasin Kart'ın tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 68 yaşındaki İsmail Demir olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yasin Kart olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ağır yaralanan Yasin Kart, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsmail Demir'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya Pazarlar'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya Pazarlar'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya Pazarlar'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi, tankla yaptığı testleri başarıyla geçti
ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi, tankla yaptığı testleri başarıyla geçti
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Serdar Aziz Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya Pazarlar'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:40:16. #1.14#

title