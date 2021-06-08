KÜTAHYA PARKTA YÜRÜRKEN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
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KÜTAHYA PARKTA YÜRÜRKEN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da parkta yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Alper Çanak (40), ağır yaralandı.

KÜTAHYA'da parkta yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Alper Çanak (40), ağır yaralandı.

30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda yağmurlu havada yürüyüş yapan Osman Alper Çanak'ın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan Çanak, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çanak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KÜTAHYA PARKTA YÜRÜRKEN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
KÜTAHYA PARKTA YÜRÜRKEN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
KÜTAHYA PARKTA YÜRÜRKEN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
KÜTAHYA PARKTA YÜRÜRKEN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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