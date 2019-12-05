: Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

05.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:27

Otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil ilçe girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada motor ve hoparlör kısımlarına gizlenmiş 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Polis araçta bulunan şüpheliler A.E. ve E.B.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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