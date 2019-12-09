Kütahya otomobil tutkunlarını ağırladı
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Kütahya otomobil tutkunlarını ağırladı

Mercedes Benz kulübü üyeleri, Kütahya Kalesi'nde klasik otomobillerini sergiledi.

09.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:09
Kütahya otomobil tutkunlarını ağırladı

kulübü üyeleri, Kalesi'nde klasik otomobillerini sergiledi.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bursa, Eskişehir ve 'den kente gelen 80 kişilik Mercedes Benz tutkunu ile Kütahya Kalesinde bir araya geldi.


Etkinlikte Başkan Işık, klasik otomobilleri inceleyip sahiplerinden bilgi aldı.


Mercedes Benz Kütahya tarafından Hüseyin Hisarlı başkanlığında düzenlenen etkinlik, konvoy halinde şehir turu yapılması ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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