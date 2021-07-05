Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti
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Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yaşam

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti Otogardaki sağlık personeli ortama uydu ve "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti

Otogardaki sağlık personeli ortama uydu ve "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

KÜTAHYA - Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirmesi izleyenleri gülümsetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti
Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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