Kütahya Ormanlarında Gençleştirme Sahalarının Temizliği Sürüyor

Ormanların devamlılığını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların sağlık ve kalitesinin artırılmasına yönelik bakım çalışmaları çerçevesinde Dumlupınar Orman İşletme Şefliğinde tabi tensil programında yer alan sahada çalışmaların tamamlandığını açıkladı.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dumlupınar Orman İşletme Şefliğinin 2017 yılı tabi tensil programında olan 77 No'lu bölmedeki 79,6 hektar sahada tohumlama kesimi çalışmaları yapılmış, 15 hektar sahada da diri örtü temizliği ve makineli toprak işleme çalışmaları tekniğine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.(EFE) - KÜTAHYA