Kütahya ormanı istila eden tırtıllar endişe yarattı

18.09.2019 16:27

Ormanı istila eden tırtıllar endişe yarattı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı tırtıllar istila ederken, adeta ağaçlarda yaprak bırakmadı. Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, '20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyorö dedi.

İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı adeta tırtıllar istila etti. Yakın mahallelerde oturanlar arasında endişe yaratan tırtıllar kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülüyor. Tırtıllar kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok ederken, ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil rengini bozkıra bıraktı.

İnegöl ilçesine bağlı Tüfekçikonak mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, çok kısa bir sürede tırtılların, ormanın büyük bir bölümüne zarar verdiğini belirterek şunları söyledi

'Bu İkisular Mevkiinde tesislerim var. Geçen Pazar burada su borum patladığı için kontrole gelmiştim. Sol tarafım yemyeşildi, sağ tarafımdaki ağaçlarda sonbaharı andırıyordu. Bu tırtıllar burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca tırtıl nereden geldi Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta binlerce varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor.

BİYOLOJİK MÜDAHALE BAŞLADI

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanda tırtıllarına yönelik biyolojik mücadele başlatıldı.

Kaynak: DHA