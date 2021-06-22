Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 88 aileye 4 Milyon 986 Bin TL kredi
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 88 aileye 4 Milyon 986 Bin TL kredi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 88 aileye 4 Milyon 986 Bin TL kredi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde, 88 aileye 997 bin 200 TL'si hibe, 3 Milyon 988 bin 800 TL kredi olmak üzere 4 milyon 986 bin TL ORKÖY kredi tespiti yapıldığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde, 88 aileye 997 bin 200 TL'si hibe, 3 Milyon 988 bin 800 TL kredi olmak üzere 4 milyon 986 bin TL ORKÖY kredi tespiti yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2021 yılı içerisinde 88 ailemize 997 bin 200 TL'si hibe, 3 milyon 988 Bin 800 TL kredi olmak üzere 4 milyon 986 Bin TL tahsis edilerek, bugün itibariyle üreticilerimize 3 Milyon 432 Bin TL ödeme yapılmıştır. 37 ailemize 1 Milyon 258 Bin TL süt sığırcılığı, 24 ailemize 960 bin TL süt koyunculuğu, 23 ailemize 2 milyon 645 Bin TL traktör, 1 ailemize 15 Bin TL çilek yetiştiriciliği, 3 ailemize 108 bin TL manda yetiştiriciliği projeleri için ORKÖY kredi tespiti yapılmıştır. Hemşerilerimiz hayırlı olsun" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 88 aileye 4 Milyon 986 Bin TL kredi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 88 aileye 4 Milyon 986 Bin TL kredi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 88 aileye 4 Milyon 986 Bin TL kredi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 88 aileye 4 Milyon 986 Bin TL kredi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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