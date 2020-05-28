KÜTAHYA Ölen arkadaşının evini, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdılar Ölen arkadaşının evini, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdılarKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, kazada hayatını kaybeden arkadaşı Ramazan Akgüneş'ün yaptığı 30 metrekarelik iki katlı ahşap evi 'anısı var' diyerek iş makinesi ve kamyon yardımıyla 7 kilometre...

Ölen arkadaşının evini, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdılar

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, kazada hayatını kaybeden arkadaşı Ramazan Akgüneş'ün yaptığı 30 metrekarelik iki katlı ahşap evi 'anısı var' diyerek iş makinesi ve kamyon yardımıyla 7 kilometre taşıyıp Mızık Çamı'nın bulunduğu Domurköy kavşağına yerleştirdi. Volkan Çelik, evin önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, 'Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam açacak bir imkan yaratacağız' dedi.

Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde keresteci olan Ramazan Akgüneş (47), yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın arkadaşları olan Akgüneş'in yaptığı 30 metrekarelik 2 katlı ahşap evi ölmeden önce bahçeye taşımadığını ve 'anısı' olduğu belirterek taşımak istedi. Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden taşımaya ilişkin izin alan 2 arkadaş, traktör ve iş makinesiyle taşıma girişimleri sonuçsuz kaldı. Çevre yolundan taşıma yaptıkları sırada ise üst geçide takılan ahşap ev ilçe merkezinden geçirildi. Çevre sakinlerinin şaşkın bakışlarla izlediği çalışmalarda 7 kilometrelik yol 4 saatte aşıldı. Ahşap ev tarihi Mızıkçamı Tabiat Anıtı'nın bulunduğu Domurköy kavşağına konuldu.

Kendi ekili tarlasına ahşap evine koyan Volkan Çelik, evin önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, 'Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam açacak bir imkan yaratacağız' dedi.

Kaynak: DHA