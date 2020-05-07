Kütahya normalleşme sürecine hazırlanıyor
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Kütahya normalleşme sürecine hazırlanıyor

Kütahya normalleşme sürecine hazırlanıyor
07.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:44

Kütahya Belediyesi, normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kütahya Belediyesi, normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüs (Covid-19) salgınında vefat ile günlük vaka sayısının düşüşe geçmesi ve iyileşen hasta grafiğinin yükselmeye başlamasının ardından normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte Kütahya Belediyesi, yoğun bir şekilde hazırlık çalışmalarına başladı. Normalleşme süreci kapsamında Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni köşe bucak temizleyip dezenfekte etti. Otobüs terminalinin iç ve dış kısmını da yıkayan ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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