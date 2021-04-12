Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
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Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

İl genelinde sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Ağaçların çiçek açtığı kentte, yağan kar nedeniyle adeta iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Kar yağışı yağmurla karışık aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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