Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası - Haberler
Koronavirüs, Yeşildere, Kütahya, Simav, Güncel

Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası

Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinasıKÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde pozitif çıkan bir koronavirüs vakasının ardından karantina uygulaması başlatıldı.

30.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:07
Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası

Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde pozitif çıkan bir koronavirüs vakasının ardından karantina uygulaması başlatıldı. Pozitif vakanın temas ettiği 43 kişi hakkında ev karantinası uygulanıyor.

Kütahya Valiliği, dün Simav ilçesine bağlı 900 nüfuslu Yeşildere köyünde testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Simav ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklığındaki köyde Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedbir alınarak giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan vakanın yakını ve temas ettiği toplam 43 kişi hakkında önlem alınarak ev karantinası uygulandı. Yaklaşık 1 haftadır evden çıkamayan ve testleri negatif çıkan kişiler sağlık ekiplerince sık sık kontrol ediliyor.

KÖYDE PANİK HAVASI YOK

Koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına neredeyse tamamen uyulan köyde sokaklar boş kaldı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında köylülerin dışarı çıkmadığı belirtildi. Köy camilerinden de karantina uygulandığı ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarı anonsları yapılıyor. Ayrıca ateş ile öksürük gibi koronavirüs belirtisi olanların hemen muhtarlık ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi. Kütahya Sağlık Müdürlüğü'nün ev karantinasında bulunan 43 kişi dışında diğer köy sakinleriyle ilgili de tarama yapacağı belirtildi.

Kütahya kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklığındaki Yeşildere köyüne en yakın 2 kilometre mesafede Eydemir köyü bulunurken, diğer çevre köylerin ise yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu ve herhangi virüs yayılma tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
İnsan sağlığını hiçe sayan ev partisinin faturası, 4 kişiye kesildi Haberler
İnsan sağlığını hiçe sayan ev partisinin faturası, 4 kişiye kesildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Seda Akgül Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Rüştü Reçber Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:35:35. #1.15#
title