Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kızılay gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli ilkyardım eğitmenleri tarafından Kızılay Şubesi gönüllülerine yönelik temel ilkyardım eğitimi düzenlendi.

Eğitime katılan kursiyerlere temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi bilgiler verildi. Yapılan eğitimde, teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi. Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan kursiyerler ilkyardımcı belgesi aldılar. İHA

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