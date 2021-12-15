Kütahya'nın Pazarlar ilçesine "Gençlik Merkezi" kurulması için protokol imzalandı - Haberler
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesine "Gençlik Merkezi" kurulması için protokol imzalandı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya Pazarlar Belediyesi arasında ilçede "Gençlik Merkezi" kurulması için protokol imzalandı.

KÜTAHYA (AA) - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya Pazarlar Belediyesi arasında ilçede "Gençlik Merkezi" kurulması için protokol imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan konuyla ilgili "Başkanlığımız ve Kütahya Pazarlar Belediye Başkanlığı arasında ilçede bulunan mevcut bir binanın "Gençlik Merkezi"ne dönüştürülmesi için protokol imzalandı. İmza törenine Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı." açıklaması yapıldı.

AA / Fatih Çakmak - Son Dakika Haberleri

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