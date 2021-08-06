Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu
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Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu

Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi tarafından Okçu ve Güveçci mahallelerine yaptırılan su depolarının açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi tarafından Okçu ve Güveçci mahallelerine yaptırılan su depolarının açılışı gerçekleştirildi.

İlk olarak Güveçci Mahallesi'nde yapımı tamamlanan su deposunun açılışını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Okçu ve Güveçci Mahalle muhtarlarının kendilerinden istedikleri su depolarını hizmete sunmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Işık, "Hayırlı bir işte, hayırlı bir gündeyiz. Hizmet ve hayır işi nasip işidir. Hırslı olmaya gerek yok. Birbirini yemeye de gerek yok. Bunun örneklerini dünyada ve Türkiye'de, şehrimizde yıllarca hepimiz yaşıyoruz. Ölümlü dünyada kimsenin kimseyi kırmasına gerekte yok. Nasip olmadığı sürece hizmet olmuyor. Göreve geldiğimizde mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde öncelikli ihtiyaçlarını sorduk. Ne istiyorsunuz dedik. 4 mahallemizin muhtarı 'Biz çamur içiyoruz. Çamura para veriyoruz. Kendi paramızla çamur içirtiyor belediye bize, su deposu yapıver, bize başka bir şey istemiyoruz' dediler. Geçen sene bu kapsamda Sofu, Güveçci, Okçu ve Kumarı Mahallemize 300'er yüz tonluk içme suyu depolarımızı tüm teşkilatı ile beraber ihaleye çıktık. Yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşatmadan günü güne sözünü yerine getirdi. Kazasız belasız bu hizmetleri bugün mahallelerimize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Güveçci Muhtarı Hasan Bozdağ ve Okçu Mahallesi Muhtarı Ali Yaman yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu
Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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