Kütahya'nın nüfusu 578 bin 640 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre Kütahya ilinin toplam nüfusu 576 bin 688'den 578 bin 640'e yükseldi. İl ve ilçe merkezlerinde toplam nüfus 6 bin 836 artarken, belde ve köylerdeki nüfus 4 bin 884 azaldı.

Kütahya'da yaşayan nüfusun 284 bin 739'u erkek, 293 bin 901'i kadından oluştu. İl merkezi ve ilçe merkezlerinde yaşayan toplam nüfusun 421 bin 646, belde ve köylerde yaşan nüfusun ise 156 bin 994 kişiden oluştuğu tespit edildi.

Şehir merkezlerinde nüfusun 207 bin 379'unu erkekler, 214 bin 267'sini kadınlar, belde ve köylerdeki nüfusun ise 77 bin 360'ını erkekler, 79 bin 634'ünü kadınlar teşkil ediyor.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel