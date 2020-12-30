Kütahya'nın neyi meşhur? Kütahya'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kütahya'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kütahya'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Kütahya'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Kütahya'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Kütahya'nın en meşhur yemekleri, Kütahya'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kütahya'nın neyi meşhurdur, Kütahya'nın nesi meşhur? Kütahya'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KÜTAHYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Kütahya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıkıcık Çorbası

Kızılcık Tarhanası

Kütahya Küp Eti

Hekmane Erik Hoşafı

Ispanaklı Şibit

Cimcik

Gökçümen Hamursuzu

Kütahya Usulü Güveç

İlibada Dolması

Kütahya Sini Mantısı

Tosunum Böreği

Yufka Tatlısı

Sütlü İncir Tatlısı

Kütahya'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.