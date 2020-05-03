Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı
03.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:25

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamı ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi'ndeki iki sokakta bazı vatandaşların Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamı ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi'ndeki iki sokakta bazı vatandaşların Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik caddesi 120 ve 121 Sokak'ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, 120 ve 121 sokakta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haber
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi Haber
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haber
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Demet Özdemir Safiye Soyman
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Şenol Güneş Bülent Uygun Lionel Messi
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:36:02. #1.15#
title