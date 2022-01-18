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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde eğitime kar engeli

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

Kütahya, kar, Güncel, Haber

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