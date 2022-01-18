Kütahya'nın Domaniç ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri