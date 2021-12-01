Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi - Haberler
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Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'nda mevsimin ilk karı, güzel görüntüler oluşturdu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'nda mevsimin ilk karı, güzel görüntüler oluşturdu.

Lüftiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, yağışın gece başlayın ve sabaha kadar devam ettiğini, dağın zirvesinde ise kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığını ifade etti. Altıntaş, "Kütahya'nın en yüksek dağlarından olan Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi. Mevsimin ilk karı bereket getirdi. İnşallah arkası gelir" diye konuştu.

Altıntaş, Türkmen Dağı'ndaki orman işçilerinin kara rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettirdiğini dile getirdi.

Altıntaş, bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'nın bünyesinde başta devasa çam ağaçları olmak üzere bir çok ağaç türünü bünyesinde barındırdığını kaydetti. - KÜTAHYA

Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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