Kütahya'nın 2 İlçesinde Orman Yangını

Kütahya'nın 2 ilçesinde orman yangını



KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken bu kez Emet İlçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden orman yangını çıktı.



Alınan bilgilere göre Emet İlçesi Hasanlar Barajı yakınlarında orman yangını meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen, Kabaklar Köyü'ne de yakın olan orman yangınına havadan helikopterlerle, karadan da arazöz ve iş makinalarıyla müdahalede bulunuldu. Helikopterler havanın kararmasının ardından yangın bölgesinden ayrılırken, iş makinaları ve arazözlerle yangın söndürme çalışmaları devam ediliyor.



Domaniç ilçesinde önceki gün başlayan ve dün kısmen kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Bozüyük İlçesine doğru yayıldı. Ekipler, Bozüyük'teki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde izledi. Kütahya Vali Yardımcısı Sedar Oktar; "Domaniçteki yangınımız bitmeden bu seferde Emet -Hisarcık arasındaki Kabaklar Köyü yakınlarında yangın başladı. Arazözler çalışıyor, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ama rüzgar fazla. Rüzgarın dinmesini ümit ediyoruz" dedi.