Kütahya MÜSİAD'dan Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen barolara kınama

12.10.2019 21:54

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Barış Pınarı Harekatının durdurulmasını isteyen İzmir, Diyarbakır, Van, Adıyaman, Mardin, Bingöl, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak barolarını kınadıklarını bildirdi.



"Türkiye tarihinde her zaman olduğu gibi, bu seferde devletimizin milletimizin, ordumuzun yanında değil, hainlerin, terör örgütlerinin, bebek katillerinin yanında yer alan kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır" diyen MÜSİAD Şube Başkanı Tosun," Türkiye'nin en büyük sınıra sahip olduğu Suriye'de, yıllardır süren iç savaşın, her geçen gün ülkemize daha da zarar vermesi ve 40 yıldır ülkemizi bölmek için dış güçlerin maşası PKK ve onun yan unsurları PYD YPG terör örgütlerinin başta ABD olmak üzere, dış güçlerin sınırımızda Terör Koridoru oluşturmasına Türkiye olarak sessiz kalamazdık" dedi.



"Barış Pınarı Harekatı bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatıldı"



Bölgeye Barış ve Huzur getirmek için devletin Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı başlattığına vurgu yapan Tosun, "Fransa'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin de Türkiye'nin kınanması ve operasyonun durdurması teklifini, Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez ABD ve Rusya'nın birlikte Veto etmeleri, bu harekatta Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu görülmüştür" diye konuştu.



Başkan Tosun, "Suriye'nin kuzeyinde süren Barış Pınarı Harekatını savaş olarak adlandıran ve bu terör örgütlerine yapılan operasyonun derhal durdurulmasını isteyen başta İzmir Barosu olmak üzere, Diyarbakır, Van, Adıyaman, Mardin, Bingöl, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak Barolarını şiddet ve nefretle kınıyor, teröristlerin yanında değil, milletinin, ordusunun, halkının yanında yer almalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA