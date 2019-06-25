KÜTAHYA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.A.'ya (61), E.T.'nin (17) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazada, yaralanan M.A. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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