Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. İnternet sitesi üzerinden oynatılan bahis miktarının yaklaşık 47 milyon TL olduğu öğrenildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 20 ay önce kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 200 polisin katılımıyla Kütahya merkezli İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütünün ana kasası kasası olan H.B. ve K.D.'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D., B.B., K.D.'nin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.