Kütahya Merkez Ortaca Termal Turizm Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

KÜTAHYA MERKEZ, KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Merkez Ortaca Termal Turizm Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PlanıKültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 25/05/2021 tarih ve 2021/08-10 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca 11/10/2021 tarihinde onaylanan Kütahya Merkez Ortaca Termal Turizm Merkezi ABÇDP-270624 ve NİP-43124553 plan işlem numaralı plan işlem numaralı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, UİP-43268879 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 03/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlan Olunur.

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