Kütahya Kültür Derneğinin Uludağ kampları başladı

KÜTAHYA (AA) - Ankara'da faaliyet gösteren Kütahya Kültür Derneğinin, Bursa'da Uludağ'da öğrencilere yönelik organize ettiği kamp programları başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sosyal, kültürel, ekonomik anlamda birçok buluşma ve iş birliğine imza atan Kütahya Kültür Derneği, Ankara'da farklı üniversitelerde eğitim gören Kütahyalı öğrencilere yönelik Uludağ'da bir kamp düzenledi.

Bölgedeki bir otelde 3 gün süren kampta, Kütahyalı gençler birbirleriyle tanışma, kaynaşma ve Uludağ'ın eşsiz manzarasında kayak yapma fırsatı buldu.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kampın düzenlendiği otelde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"Tarih, doğa şehri Bursa'ya hoş geldiniz." diyen Aktaş, gençlerle hasbihal edip tecrübe paylaşımında bulundu.

"Kütahya'mızın ulusal anlamda tanıtımına yönelik faaliyetlerimiz devam edecek"

Derneğin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kütahya Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Muslu, ilk etabına 30 öğrencinin katıldığı kampların yıl içinde devam edeceğini aktardı.

Ankara'daki 200 civarında Kütahyalı öğrenciyi kampa getireceklerini, gençlere yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemeye devam edeceklerini bildiren Muslu, "Dernek olarak Kütahya'mızın ulusal anlamda tanıtımına yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş başta olmak üzere, kampa katılım sağlayan öğrencilere, 3 günlük program süresince gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Kervansaray Otel Genel Müdürü Tekin Demir'e ve programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kütahya Kültür Derneği Yönetim Kuruluna teşekkür ederim."

Muslu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a programa katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Kütahya çinisi ve Tavşanlı leblebisi takdim etti. Aktaş, öğrencilerle öz çekim yaptı.

Programın son gününde Bursa kent merkezi ziyaret edildi.