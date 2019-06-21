Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi program okulu oldu

Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinin,Türkiye'de 15 ilde uygulanan "Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar" programı uygulama okulu olduğu bildirildi.

Okul Müdürü Fadik Gençkal Avkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek 30 öğrencili yeni bölümde teship, hüsn-i hat, ebru ve temel resim sanatı derslerinin de verileceğini söyledi.

Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü için ön kayıt işlemlerinin 28 Haziran'a kadar devam edeceğini belirten Avkan, "Yeni bölümümüzle birlikte inşallah Kur'an ile süslenen, Kur'an ile süsleyen, sanatla zarifleşen nesiller yetiştireceğiz. Bu program Türkiye'de 15 okulda uygulanıyor. Kütahya'da ise sadece bizim okulumuza nasip oldu. Bölüm 30 lise bir öğrenci ile eğitim-öğretime başlayacak. Ön kayıtlar 28 Haziran'a kadar devam edecek ve 3-4 Temmuz günü de yetenek sınavı yapılacak." dedi.

Avkan, okulda 60'ı yatılı toplam 280 kız öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA