Kütahya, karlı mücadeleye hazır

Kütahya Belediyesi, kış mevsiminin sorunsuz geçmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için önlemlerini aldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Makine İkmal Servisi'nde karla mücadele sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Işık, 67 mahallede 3 bin 218 adet sokak ve caddede çalışmaların aksamadan devam edeceğini belirtti.

"Rabbim 2022 kış sezonunda kazasız belasız bir çalışma dönemi geçirmemizi nasip etin" sözleri ile konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mücavir alan sınırları içinde yer alan 67 mahallede toplam 3 bin 218 adet cadde ve sokakta kar ve buzlanma ile ilgili mücadele için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Açılış duası ile çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Işık, "Belediyemiz uhdesinde bulunan ve karla mücadele kapsamında 8 adet bıçaklı kamyonumuz, 10 adet kepçemiz, 10 adet kamyonumuz, 4 adet greyderimiz, 2 adet mini yükleyicimiz, 10 adet el ekibimiz, 60 adet yol temizliği ve 63 adet kaldırım temizlik ekibi olmak üzere toplam 123 personelimizle birlikte şehrimize hizmet için hazırlanmış durumdayız. Ana caddelerimiz başta olmak üzere şehrimizdeki tüm sokaklarda karla mücadele ve tuzlama işlemini inşallah bir program dahilinde, geçen yıl olduğu gibi birikmeye yol açmadan hızlı bir çalışma temposuyla yürüteceğiz" dedi.

Yapılacak olan çalışmalarda görev alacak personele sağlıklı, sıhhatli, kazasız, belasız bir sezon dileyen Başkan Işık, hazırlık aşamasında ve sonrasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sezon açılışına Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, ilgili birim müdürleri ve karla mücadele ekipleri katıldı. - KÜTAHYA