KÜTAHYA Kardeşinin katil zanlısını, otomobilinde öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KÜTAHYA Kardeşinin katil zanlısını, otomobilinde öldürdü

Kardeşinin katil zanlısını, otomobilinde öldürdüKÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Orhan Memiş, geçen yıl kardeşinin öldürüldüğü soruşturmada tutuklanarak cezaevine giren ve kısa bir süre önce tahliye olan İsmail Yiğiner'e otomobilinde yanında eşi ve kızı bulunurken, pompalı tüfekle ateş açtı.

22.06.2020 01:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:55

Kardeşinin katil zanlısını, otomobilinde öldürdü

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Orhan Memiş, geçen yıl kardeşinin öldürüldüğü soruşturmada tutuklanarak cezaevine giren ve kısa bir süre önce tahliye olan İsmail Yiğiner'e otomobilinde yanında eşi ve kızı bulunurken, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği İsmail Yiğiner yaşamını yitirirken, eşi ve kızı ise yaralandı.

Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde oturan Kadir Memiş, geçen yıl ağustos ayında kayıp olarak aranırken, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Gediz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında Umut Ö. ve İsmail Yiğiter, tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılardan İsmail Yiğiter, kısa bir süre önce cezaevinden tahliye oldu. Bunu öğrenen Kadir Memiş'in ağabeyi Orhan Memiş, 2 arkadaşıyla birlikte takip ettiği evli ve 3 çocuk babası İsmail Yiğiter'in otomobilini, Yenikent beldesi çıkışında durdurdu ve pompalı tüfekle araca ateş açtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Şüpheli Orhan Memiş ve 2 arkadaşı geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İsmail Yiğiter, eşi Hatice (39) ve kızı Hamide Yiğiter (19) ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İsmail Yiğiter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yiğiter çiftinin kızı Hamide Yiğiter'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırı olayının faillerinin geçen yıl öldürülen Kadir Memiş'in ağabeyi Orhan Memiş'in yanı sıra R.G. ve İ.M. olduğu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)

KÜTAHYA Kardeşinin katil zanlısını, otomobilinde öldürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Emre Kınay Bülent Ersoy Ozan Açıktan
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Deniz Türüç Caner Erkin Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Gaziantep Kasımpaşa Galatasaray
Şu an buradasınız: KÜTAHYA Kardeşinin katil zanlısını, otomobilinde öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 02:06:18. #1.15#
title