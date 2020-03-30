KÜTAHYA Karantina evlerine polis denetimi
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KÜTAHYA Karantina evlerine polis denetimi

Karantina evlerine polis denetimiKÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi tedavi altına alındı.

30.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:43
KÜTAHYA Karantina evlerine polis denetimi

Karantina evlerine polis denetimi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi tedavi altına alındı. Erkek vakanın yakınları ve temas ettiği 2 mahalledeki 36 evde karantina uygulanırken, polis ekipleri dönem dönem evlere giderek camdan ya da balkondan kişilerin karantinaya uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ayrıca karantina yasağına uymadığı gerekçesiyle de 4 kişiye 3150'şer lira idari para cezası kesildi.

Gediz ilçesinde oturan bir kişi, rahatsızlanarak gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs testine alındı. Sonuçları pozitif çıkan erkek vaka tedavi altına alındı. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrollerde ailesi, yakınları ve temas ettiği 2 mahallede 36 adres tespit edildi. Bu adreslerde oturan kişiler hakkında da ev karantinası uygulaması başlatıldı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ergenekon ve Uluoymak Mahallesi'ndeki karantina evlerde dönem dönem kontroller yapmaya başladı. Telefonla irtibat kurdukları kişilerin evlerinin camlarına yada balkonlarına çıkmasını isteyen polis ekipleri, kişilerin karantinaya uyup uymadığını bu şekilde takip altına aldı. KIBRIS'TAN GELDİ, KARANTİNA DA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Üniversitesi öğrencisi Cahit Altıntaş'ta memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine döndüğünde ailesiyle birlikte ev karantinasına alındı. Bir kez kuralı ihlal ettiği için 3150 lira idari para cezasına çarptırıldığını ifade eden Altıntaş, 'Öğrenci olduğum Kıbrıs'tan döndükten sonra ailemle beraber 14 günlük ev karantinasına alındık. Sağlık ekiplerince rutin kontroller yapılıyor, ayrıca aile hekimi sürekli telefonla arayarak kontrol ediyor. Ailemle birlikte evde karantinadayız. Polis her gün denetim yapıyor. Kapıya geldikten sonra cama çıkmamızı istiyor ve aile bireylerimizi sayıyor. Bu şekilde kontrol sağlıyor. Evde bunaldığımız için ailemiz bağ işleri yaptığımız ve insanların olmadığı köyümüze gitmişlerdi. O sırada polis denetim geldi ve evde olmadığı için 3150 lira para cezası kesildi. Kötü oldu ama doğru bir karardı. Evden dışarı çıkılmaması gerekiyordu. Evde film izliyoruz, oyun oynuyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. Evde kalmaya çok alışkın değiliz, yarın süremiz doluyor. Ama yine de dikkat edeceğizö dedi.

4 KİŞİYE İDARİ CEZA UYGULANDI

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cahit Altıntaş'ın yanı sıra ev karantinasına uymadığı gerekçesiyle 3 kişiye daha 'yasaklara uymadığı' gerekçesiyle 3150'şer lira idari para cezası kesildi.

KÜTAHYA Karantina evlerine polis denetimi

Kaynak: DHA

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KÜTAHYA Karantina evlerine polis denetimi
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