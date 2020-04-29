KÜTAHYA Irak'tan gelen 181 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi
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KÜTAHYA Irak'tan gelen 181 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi

Irak'tan gelen 181 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildiIRAK'ın Basra kentinden uçakla getirilen 181 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

KÜTAHYA Irak'tan gelen 181 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi
29.04.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:49

Irak'tan gelen 181 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi

IRAK'ın Basra kentinden uçakla getirilen 181 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Basra kentinden uçakla alınan 181 Türk vatandaşı, uçakla Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına getirildi. Burada yapılan pasaport kontrolünün ardından Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından otobüslere bindirilen Türk vatandaşları Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi. Türk yolculardan Nurullah Yıldırım, koronavirüs sürecinde Türkiye'ye döndükleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Vatanımıza dönmek çok güzel bir duygu devletimizden Allah razı olsun bizi oralarda bırakmadı. Buraya kadar her şey çok güzel bizimle her şeyimiz ile ilgileniyorlar' dedi. Yolculardan Ali Çetin Kaya ise 'Irak Basra'dan geliyoruz. Bizim buraya gelişimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar vatana geldik' diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Basra'dan gelen 181 Türk vatandaşının 14 günlük karantinada kalacağı belirtildi.

KÜTAHYA Irak'tan gelen 181 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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