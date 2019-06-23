KÜTAHYA İNTİHARA KALKIŞAN ADAMI ASAYİŞ MÜDÜRÜ KURTARDI

KÜTAHYA'da işsiz olduğu için bir inşaatının en üst katına çıkarak intihara kalkışan İ.D., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Engin Öztekin tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanarak kurtarıldı. Kütahya'da oturan evli ve 1 çocuk babası İ.D., akşam işsiz olduğunu söyleyerek Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yapımı süren 5 katlı Müftülük inşaatının en üst katına çıkıp intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekipleri de inşaatın önüne hava yatağı açtı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabası sonunda inşaata gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Engin Öztekin, İ.D.?nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak içeri çekti. İnşaattan indirilen İ.D., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA