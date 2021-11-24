Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Sekbandemirli köyü, 111 ada, 14, 11, 12, 13 numaralı parsellerde güneş enerji santrali amaçlı imar planı

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Sekbandemirli köyü, 111 ada, 14, 11, 12, 13 numaralı parsellerde güneş enerji santrali amaçlı İmar planıKütahya İl Genel Meclisi'nin 05. 11. 2021 tarih ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen, Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Sekbandemirli köyü, Ayvacık mevkii, I22c22c2a-b-d pafta, 111 ada, 14(18, 19, 20, 21, 22)numaralı parselde plan notu değişikliği "serbest nizamın Y. ençok: 3, 50 m olarak değiştirilmesi" ve "imar yolu" açılması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile 111 ada, 11, 12 ve 13 numaralı parsellerde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali)" alanına ilişkinNİP: 43362025 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli İlave Nazım veUİP: 43843079 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli ilave İmar Planları 24. 11. 2021-24. 12. 2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlan Olunur.

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