Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden otogardaki aşı merkezinde çekilen videoyla ilgili açıklama Açıklaması

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki Aşı Uygulama Merkezi'nde şaka amacıyla çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki Aşı Uygulama Merkezi'nde şaka amacıyla çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 3 Temmuz'da aşı uygulama merkezinde görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan