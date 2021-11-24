KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 milyon TL Kütahya İl Genel Meclisinin (İGM) Kasım ayı bütçe görüşmeleri sona erdi. İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 milyon TL olarak belirlendi. 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, İl Özel İdaresinin Kütahya'yı en ücradaki köyleriyle, şehir merkeziyle yaşanabilir ve daha güzel bir yer olabilmesi için gösterdiği çabayı artırarak devam ettirdiğini söyledi. "UYUM VE AHENK BAŞARI GETİRİYOR" Köylerdeki altyapının yüzde 99'unun tamamlandığına dikkat çeken Vali Ali Çelik, meclisteki uyum ve ahenkli çalışmanın başarı getirdiğini kaydetti. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başarılı çalışmalara vesile oluyorsunuz. Taş üzerine taş koymaya devam ediyorsunuz. 2022 yılı bütçesi bu vesile ile hayırlara vesile olur. Planlama aşamasında muhakkak değişik ani gelişen ihtiyaçlar olur, onların ortaya çıkaracağı gerekli gereksinimler mutlaka değerlendirilip, çözüm üretilecektir. " dedi. 2022 yılı bütçesinin 215 milyon lira olduğunu aktaran İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "215 milyonluk bütçenin 166 milyon 450 bin lirasını kendi birim müdürlüklerimize bu bütçemizin yüzde 74, 5 temsil ediyor, bir kısmını il müdürlüklerimize bu da yüzde 18 üzerinde bir orana tekabül ediyor. İlçe müdürlüklerimize de 10 milyon kaynak ayırarak genel anlamla böyle bir paylaşım yaptık. Temel görev alanımız içerisinde yol, su, köylerin altyapısı ve diğer hizmetleri yerine getirirken son üç yıldır iki alanda yoğunlaşıyoruz. Onlara daha fazla bütçe aktarma gayretindeyiz. Bu fasıllar özellikle kültür ve turizm ağırlıklı tarım ağırlıklı ve sağlık bir anlamda bunlar gerçekten olmazsa olmazlarımız. Bütçemizin en büyük kalemi mevzuat gereği ve genel bütçede de olduğu gibi eğitim hizmetlerine 30 milyonluk bir kaynağı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze aktarmış bulunuyoruz" diye konuştu.

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