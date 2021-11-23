Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 milyon lira oldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesinin 215 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinin Kütahya'yı bütünüyle ele aldığını, en ücradaki köyleriyle, şehir merkeziyle yaşanabilir ve daha güzel bir yer olabilmesi için gösterdiği çabayı artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Meclis üyelerinin uyum içinde çalıştığını aktaran Çelik, "İl Genel Meclisi Başkanı şahsında hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başarılı çalışmalara vesile oluyorsunuz. Taş üzerine taş koymaya devam ediyorsunuz. 2022 yılı bütçesi bu vesile ile hayırlara vesile olur. Planlama aşamasında muhakkak değişik ani gelişen ihtiyaçlar olur, onların ortaya çıkaracağı gerekli gereksinimler mutlaka değerlendirilip, çözüm üretilecektir." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ise 2022 yılı bütçesinin yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin oy birliğiyle 215 milyon lira olduğunu anlattı.

Bütçenin yüzde 74 olan 166 milyon lirasının İl Özel İdaresi birim ve müdürlüklerine ayrıldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bütçede 39 milyon 225 bin liralık kısmını il müdürlüklerine ayırdık. Bu da yüzde 18'in üzerinde bir orana tekabül ediyor. İlçe müdürlüklerimize de 10 milyon lira civarında bir kaynak ayırarak genel anlamda böyle bir paylaşım yaptık. Temel görev alanımız içerisinde yol, su, köylerin altyapısı ve diğer hizmetleri yerine getirirken son üç yıldır iki alanda yoğunlaşıyoruz. Onlara daha fazla bütçe aktarma gayretindeyiz. Bu fasıllar özellikle kültür ve turizm ağırlıklı. Bütçemizin en büyük kalemi mevzuat gereği ve genel bütçede olduğu gibi eğitim hizmetlerine 30 milyon liralık bir kaynağı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze aktarmış bulunuyoruz."