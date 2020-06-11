Kütahya İl Özel İdaresine 5 yeni iş makinesi Kütahya İl Özel İdaresine 5 yeni iş makinesinin alındığı bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresine 5 yeni iş makinesinin alındığı bildirildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, yeni iş makinelerinin tanıtıldığı törende yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin gayretli çalışmalar yaparak güzel hizmetler ürettiğini söyledi.

Makine parkının yapılan hizmetlerin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Toraman şunları kaydetti:

"Eğer bu makinelere değil de farklı bir alana kaynak ayırdığınız zaman farkına varmadan hizmet üretemez hale geliyorsunuz. Özel idare Kütahya'nın her alanında yapılan hizmetlere destek veren bir kurumumuz. Kütahya Özel İdaresi Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir özel idare."

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da alınan yeni araçlarla hizmetleri hem daha hızlı götüreceklerini hem de zamandan ve ekonomiden tasarruf edeceklerini aktardı.

İş makinelerinin yaklaşık 4 milyon liraya alındığını ifade edildi.

Kaynak: AA