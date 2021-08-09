Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Yardım Yönetmeliği

Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Yardım Yönetmeliğiİl Özel İdaresi olarak; Kütahya il sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli veya düzenli geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, yangın, kaza, doğal afet yaşayanlara bütçeden yapılacak yardımlar...

Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Yardım Yönetmeliğiİl Özel İdaresi olarak; Kütahya il sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli veya düzenli geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, yangın, kaza, doğal afet yaşayanlara bütçeden yapılacak yardımlar ile muhtarlıklar, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile vatandaşlardan yapılacak bağışların bir merkezde toplanarak muhataplarına ulaştırılması için düzenlenmiş olan "Sosyal Yardım Yönetmeliği" 03/08/2021 tarihinde İl Genel Meclisi kararınca değiştirilmiştir.

Kaynak: Habermetre