Kütahya İl Özel İdaresi'nin karla mücadele çalışmaları
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Kütahya İl Özel İdaresi'nin karla mücadele çalışmaları

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi'nin 2019-2020 yılı karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

30.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:05
Kütahya İl Özel İdaresi'nin karla mücadele çalışmaları

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi'nin 2019-2020 yılı karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Musa Yılmaz, il genelinde 19 ekip ile 20 adet greyder, 5 adet kar kamyonu, 6 adet yükleyici, 2 adet Beko Loder, 16 adet servis aracı ve 70 personelle karla mücadele hizmeti verdiklerini söyledi.


Yılmaz, "Ayrıca 12 ilçemizde 21 adet Beko Loder, 6 adet servis aracı ve 47 adet personelle, il genelinde ise toplamda 54 adet makine, 22 adet servis aracı ve 117 adet personel ile kar mücadele hizmeti verilmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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