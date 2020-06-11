Kütahya İl Özel İdaresi'ne araç ve iş makinesi takviyesi
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Kütahya İl Özel İdaresi'ne araç ve iş makinesi takviyesi

Kütahya İl Özel İdaresi, yeni alınan araç ve iş makinelerini törenle hizmete sunuldu.

Kütahya İl Özel İdaresi'ne araç ve iş makinesi takviyesi
11.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:43

Kütahya İl Özel İdaresi, yeni alınan araç ve iş makinelerini törenle hizmete sunuldu.

Kütahya İl Özel İdaresinin araç filosuna 6 yeni araç eklendi. 3 milyon 824 bin 456 TL'ye mal olan kovalı - paletli eksvatör, kovalı yükleyici, toprak silindiri, asfalt silindiri, alüminyum akaryakıt tankeri, kamyon önü hidrolik yol süpürgesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Araç ve iş makinelerinin her yıl ihtiyaca göre yenilendiğini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, yeni alınan araç ve iş makineleriyle hizmet kalitesinin artırılarak zaman ve maliyetten tasarruf edileceğini söyledi.

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Kütahya Valisi Ömer Toraman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Sayın Valimizin destekleriyle iyi bir çalışma dönemi yaşadık. Her alanda önümüzü açtınız, destek verdiniz. Vermiş olduğunuz desteklerle hedeflerimizi başarıyla tamamladık" dedi.

Vali Ömer Toraman, yenilenen araç ve iş makineleriyle vatandaşa gidecek hizmetin kalite standardının artacağını söyledi. Hizmetin aksamaması için araç ve iş makinelerinin belli aralıklarla yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Toraman, Kütahya İl Özel İdaresinin genç bir araç parkına sahip olduğunu kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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