Kütahya İl Özel İdaresi işçi alım sınavı Korona virüs nedeniyle ertelendi Kütahya İl Özel İdaresi, işçi alım ilanına başvuru yapanların komisyon gözetiminde yapılacak olan uygulama-pratik sınavının Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini öğrenildi.

Kütahya İl Özel İdaresi, işçi alım ilanına başvuru yapanların komisyon gözetiminde yapılacak olan uygulama-pratik sınavının Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini öğrenildi.

İl Özel İdaresi'nin internet sitesinde, "Kütahya İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından 16 Mart 2020 Pazartesi günü İşkur aracılığı ile çıkılan işçi alım ilanı başvuruları 19 Mart 2020 günü saat 17.30'da sona ermiştir. Bu 4 günlük ilan/başvuru süresince ilgili branşlarda istenilen belgeleri eksiksiz olarak İdareye teslim ederek başvurusu kabul edilenlerin komisyon gözetiminde yapılacak olan uygulama/pratik sınavı, güncel olan "Korona virüs salgını tedbirleri" dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınav tarihi önceden Özel İdarenin internet sitesinden yayınlanacak olup, ayrıca telefon ile katılımcılara bilgi verilecektir. İleri tarihte yapılacak olan, uygulama-pratik sınavında başarılı olanlar arasından açık kadro sayısı kadar işçi (asil ve yedek) noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Müracaatı kabul edilen işçi adaylarının isimleri kurumun internet sitesinde yayınlandığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA