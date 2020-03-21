Kütahya İl Özel İdaresi dezenfekte edildi
Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alınan önlemler kapsamında İl Özel İdaresi hizmet binası ilaçlanarak dezenfekte edildi.
21.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:37
Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alınan önlemler kapsamında İl Özel İdaresi hizmet binası ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan çalışma alanları, bekleme salonları, toplantı salonları ve arşiv odalarını detaylı bir şekilde ilaçlayıp dezenfeksiyon çalışması yaptı. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA