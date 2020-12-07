Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında

Kütahya İl Özel İdaresi altyapı, yol ve kamu binaları kazandırma gibi çalışmalarının yanında Kütahya çiftçisine destek vermeyi ihmal etmeyerek hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Kütahya İl Özel İdaresi altyapı, yol ve kamu binaları kazandırma gibi çalışmalarının yanında Kütahya çiftçisine destek vermeyi ihmal etmeyerek hizmet çeşitliliğini artırıyor.

2020 yılının ilk döneminde başlayan pandemi süreci ile birlikte zor günler geçiren çiftçiye verilen desteklerle Kütahya İl Özel İdaresi bu süreçte çiftçinin yanında oldu.

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında bin 380 kg. sarımsak tohumu, 10 çiftçiye 9 bin adet Goji Berry fidesi, 50 bin adet çilek fidesi, 19 çiftçiye 250 bin adet Adaçayı fidesi, 4 bin 300 kg Yonca tohumu, 15 bin 800 kg. Korunga tohumu, 32 çiftçiye 300 kg. çerezlik kabak çekirdeği tohumu, 122 çiftçiye 7 bin 275 kg. nohut tohumu, 65 çiftçiye bin 650 kg. kuru fasulye tohumu, 33 çiftçiye çerezlik ayçiçek tohumu, 20 bin kg Macar Fiğ tohumu, 58 çiftçiye 2 bin kilo yem bezelyesi tohumu, bin 100 kg dane mısır tohumu, 30 çiftçiye 12 bin 400 kg. zobarmix yem tohumu desteği yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında çiftçilere tarım malzemesi desteğinde bulunarak çiftçilerin çalışmalarında kolaylıklar sağladı. Bu kapsamda 2 adet ceviz kurutma makinesi, 3 adet ceviz soyma makinesi, 1 adet ceviz kalibre makinesi, 2 adet konveyör bant, 2 adet ceviz taşıma kasası, 1 adet slaj paketleme makinesi, 1 er adet taşıyıcı bant, 1 tonluk silaj torbası, tohum temizleme makinesi, tohum ilaçlama makinesi, tohum besleme ve çuvallama makinesi desteğinde bulunuldu.

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında küçükbaş hayvan üreticisine de destek oldu. 22 çiftçiye 44 adet damızlık teke, 48 çiftçiye 70 adet Karacabey merinosu ırkı koç, 70 adet Honamlı Tekesi dağıtımı yapıldı.

2020 yılında çiftçiye yapılan desteğin 2021 yılında da artarak devam etmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı